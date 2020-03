Roller Champions, le jeu de roller compétitif d'Ubisoft, se montre un peu plus en vidéo

Chaussez vos rollers

Le silence vient d'être rompu puisque l'éditeur français Ubisoft a levé le voile sur de nombreuses informations au sujet de son jeu de sport.Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons ce qu'est. Il s'agit d'un free-to-play dans lequel deux équipes composées de trois joueurs chacune s'affrontent au cœur d'une arène. Le but est de s'emparer de la balle puis de faire des tours de piste avant d'aller marquer dans le cercle prévu à cet effet. Les joueurs du camp adverse doivent tacler et faire preuve de stratégie pour récupérer la balle puis inscrire un « panier » à leur tour.Le concept et l'esthétique du jeu ne sont pas sans rappeler un certain. Quoi qu'il en soit,sera bientôt jouable via une alpha fermée. Elle ouvrira ses portes du 11 mars, à 16h, au 23 mars, à 20h, uniquement sur PC (via Uplay). Les inscriptions sont déjà ouvertes à cette adresse . Cette version d'essai embarquera plusieurs nouveautés.Cette alpha invitera les joueurs à participer à des matches endiablés dans une toute nouvelle arène nommée Chichén Itza, la plus grande du soft à l'heure actuelle. Des mouvements inédits comme des tacles prolongés et aériens ou encore des techniques combinées feront leur apparition. Les participants pourront aussi modifier la disposition d'un circuit et profiter d'un système de création/personnalisation des personnages très riche.Notons que le fichier de téléchargement pèsera aux alentours de 4,5 Go mais également que la progression ne sera pas conservée pour le jeu final. Les joueurs qui obtiendront un code auront la possibilité d'inviter un maximum de deux amis pour jouer. Enfin, la alpha desera uniquement en anglais.Voici les configurations nécessaires pour faire tourner le titre sur PC.sortira en 2020 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et mobile.