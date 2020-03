Half-Life: Alyx se dévoile encore à travers 13 minutes de gameplay commentées par Valve et IGN

© Valve

Des armes customisables

Une station d'amélioration d'armes. © IGN

Des environnements plus détaillés pour susciter la curiosité

Le viseur holographique permet de révéler les points faibles des ennemis (ici en orange). © IGN

Pour progresser et trouver des munitions, il va falloir fouiller. © IGN

Si l'on n'y découvre assez peu d'environnements par rapport aux trois dernières vidéos publiées par Valve , le commentaire de Robin Walker et Corey Peters est précieux pour comprendre les motivations du studio derrière ce projet 100 % VR Si l'on avait déjà eu un bref aperçu de la personnalisation des armes — totalement inédit dans l'univers—, Valve n'avait jamais pris le temps de nous en expliquer le fonctionnement.Visiblement, Alyx croisera régulièrement la route de stations d'amélioration pendant son aventure. Elle devra les déverrouiller en résolvant une énigme très simple grâce à l'un de ses outils. Suite à quoi, la station demandera au joueur d'y insérer son arme et de choisir une amélioration à apporter en échange de résine — un matériau caché ça et là dans Cité 17.Dans la démonstration d'aujourd'hui, les développeurs optent pour l'ajout d'une mire holographique sur le pistolet d'Alyx. Un ajout nécessaire pour améliorer la précision du joueur, mais aussi pour révéler des points faibles sur certains ennemis. En tirant sur ces faiblesses, racontent les développeurs, il est possible de tuer des zombies en un coup, et même de les faire exploser afin de blesser les autres ennemis alentour.Quiconque a déjà joué àsait que Gordon Freeman est un athlète accompli. Tout geek à lunette qu'il est, l'homme se déplace à la vitesse de la lumière et jouit d'une agilité sans borne. Seulement,est un jeu en VR et, comme l'a montré Valve avec ses précédentes vidéos, les déplacements ne sauraient s'envisager de la même manière. Pas question decomme un sauvage ici.Plusieurs raisons à cela. D'abord, la cinétose. Bon nombre de joueurs étant incommodés par la réalité virtuelle ne pourraient tout simplement pas tenir le rythme d'une aventure similaire à celui des premiers jeux de la licence. Valve a donc mis à disposition des joueurs trois modes de déplacement (téléportation, libre, mixte) afin de s'adapter au plus grand nombre.Mais ce changement de paradigme se retrouve également dans la conception des niveaux du jeu. Bien plus détaillés, ils s'adaptent à ce rythme nouveau pour encourager le joueur à être plus curieux de leur environnement. Un jeu qui en vaut la chandelle, puisque les résines dont nous parlions tout à l'heure, mais également les munitions — que les développeurs promettent en nombre parfois réduit — se trouvent en fouillant les placards, en retournant des seaux ou encore en explosant des caisses en les jetant par terre.sonne donc comme une réinvention totale de l'expérience, qui ne manque pas d'attiser notre curiosité...13 ans après la sortie du dernier opus de la licence.