Valve offre trois vidéos de gameplay pour Half-Life: Alyx

Trois modes de déplacement au menu

Le jeu le plus ambitieux de Valve

Rappelons queest un jeu exclusivement jouable en réalité virtuelle . Par conséquent, les déplacements d'Alyx Vance seront bien plus libres que ceux de notre cher Gordon et son pied-de-biche.Ce trio de vidéos publiées dans la nuit a vocation à nous faire la démonstration des trois modes de déplacement qui seront offerts aux joueurs le 23 mars prochain.Le premier, illustré sur la vidéo ci-dessous, est plutôt classique pour un FPS en réalité virtuelle. Appelé « Téléportation », il demande au joueur de pointer l'endroit où il veut se rendre afin de l'y téléporter. Un mode qui fait fatalement perdre un peu de réalisme, au bénéfice toutefois de déplacements plus précis et d'unréduit.Un deuxième mode de déplacement baptisé « Continuous » (ou continu) est également de la partie. On peut voir dans cet extrait que Alyx est en mesure de se déplacer librement, comme si le joueur la contrôlait via un couple souris/clavier.Enfin, le mode de déplacement « Shift » combine le meilleur des deux mondes, et permet au joueur de passer d'un mode à l'autre rapidement. Particulièrement pratique lorsque, comme ici, on se trouve dans le feu de l'action et qu'il faut rester mobile à tout prix.Annoncé à la surprise générale en novembre dernier n'est certainement pas le troisième volet attendu par les fans depuis plus de 10 ans. Il n'en reste pas moins le jeu vidéo le plus ambitieux de l'histoire du studio de Gabe Newell.Façonné par une équipe de 80 personnes (dont une grande partie des développeurs de Campo Santo, concepteurs de),met le paquet aussi bien sur l'aspect visuel que sur les possibilités offertes par son moteur physique. Bien que l'on puisse regretter que le jeu ne s'offrira — de fait — qu'aux seuls joueurs en mesure de s'offrir un casque de VR (et le PC qui va avec ...), on comprend aisément au visionnage de ces vidéos pourquoi Valve a fait ce choix. Les possibilités offertes par la réalité virtuelle dans l'univers Half-Life semblent infinies, et le plaisir de jeu devrait être au rendez-vous.C'est ce qu'il appartiendra aux chanceux qui pourront y jouer de vérifier le 23 mars prochain, sur PC uniquement.