La Valve Index est en rupture de stock… Merci Half-Life: Alyx !

L'effet Half-Life

Le Valve Index est toujours disponible à l 'achat en France. © Steam

Un regain d'intérêt pour la VR

Les configurations recommandées pour s'adonner au préquel deen réalité virtuelle ne semblent pas rebuter les joueurs. D'après le site spécialisé Road to VR, le Valve Index est aujourd'hui en rupture de stock aux États-Unis et au Canada.Si Valve a d'ores et déjà annoncé queserait jouable sur tous les casques de réalité virtuelle pris en charge sur Steam, les capacités avancées de tracking du Valve Index en font l'interface privilégiée pour pousser les curseurs de l'immersion à fond.Aussi tous les packs du Valve Index s'affichent désormais sold-out sur la version américaine et canadienne de Steam, rapporte Road to VR. Cela concerne aussi bien les packs n'incluant que les manettes (279$), le casque (499$), ou les deux (749$). Seul le kit intégral ajoutant les deux stations de base (offrant une aire de jeu plus vaste) vendu 999$ reste disponible.Mais d'après les recherches du site spécialisé, les 29 autres pays où est vendu le Valve Index sont épargnés par cette disette. En France, tous les voyants sont d'ailleurs au vert. Rappelons queest d'ailleurs offert aux acheteurs d'un kit Valve Index. À bon entendeur.Valve ne pouvait ignorer le formidable effet qu'aurait l'annonce d'un jeu Half-Life (le premier depuis 12 ans) uniquement jouable en réalité virtuelle sur les ventes de son casque. Et l'éditeur n'est pas le seul qui profitera de ce regain d'intérêt pour la VR.Déjà sur un petit nuage grâce aux très bonnes ventes de l'Oculus Quest , Facebook a officialisé le rachat du studio Beat Games il y a quelques jours . Le studio à l'origine de— le jeu VR le plus vendu au monde — rejoint l'écurie Oculus qui semble déterminée à pousser davantage de projets originaux dans les prochains mois. À l'image, par exemple, des jeuxdéjà disponibles sur le Quest.On ne peut pourtant s'empêcher de regretter qu'un jeu aussi fédérateur que Half-Life se retrouve ainsi limitée à un nombre restreint de joueurs. Rappelons que, d'après les statistiques de Steam, seul 1 % des joueurs répondant aux recommandations techniques nécessaires pour lancerdisposent actuellement d'un casque de VR.