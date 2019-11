D’après les données Steam, rares seront les joueurs qui pourront profiter de Half-Life: Alyx

© Valve

Seul 1 % des joueurs Steam prêts pour HL: Alyx

Lire aussi :

Réalité virtuelle : une technologie de suivi du regard pour améliorer le rendu des zones vues



Source : Reddit

D'après les données partagées par Steam suite à ses sondages, il apparaît que 37 % de ses utilisateurs disposent d'une carte graphique compatible avec la VR. Or, sur ce même échantillon, les possesseurs d'un casque de réalité virtuelle sont anecdotiques.D'après les données croisées par un redditeur et relayées par Kotaku, il apparaît que seul 1,03 % de ce même échantillon dispose effectivement d'un casque VR compatible avecÉvidemment, la fiabilité des données recueillies par Steam Survey n'est pas entière. Il suffit qu'un casque de VR ne soit pas branché à l'ordinateur d'un utilisateur pour faire baisser ces statistiques.Reste que, combinée à la configuration minimum nécessaire pour s'adonner au premier jeu Half-Life depuis 12 ans, Alyx risque bien d'être le jeu le plus onéreux de 2020. À l'heure où sont écrites ces lignes, un Oculus Rift S se négocie à 399 € et un HTC Vive autour de 600 €.