Réalité virtuelle : une technologie de suivi du regard pour améliorer le rendu des zones vues

Spotlight Technology : une technologie de suivi du regard spécialement conçue pour la réalité virtuelle

Vers un meilleur rendu et des jeux plus fluides en VR ?

Source : Windows Central

Le concept den'est pas tout à fait nouveau mais il pourrait permettre de belles choses en VR. Pensée pour optimiser les éléments qui apparaissent dans le champ de vision de l'utilisateur - au détriment de ce qui est en dehors - cette stratégie de calcul permet une meilleure utilisation des ressources. La puissance de calcul est en effet employée en priorité pour ce qui est le plus vu dans une scène de réalité virtuelle. Pour ce faire, encore faut-il une technologie efficace pour le. C'est là que Tobii entre en scène.Dans un communiqué publié à l'occasion des annonces deau Siggraph 2019, Henrik Eskilsson, PDG du groupe scandinave, est revenu sur sa technologie. «», a-t-il expliqué. «».Développée en partenariat avec NVIDIA et HTC, la technologie de Tobii était présentée sur le salon californien via un HTC Vive Pro Eye , et propulsée à l'aide d'une RTX 2070 . D'après la marque, les gains en matière de charge GPU seraient conséquents, allant jusqu'à 57 %.Outre les promesses de cette technologie en termes de qualité visuelle (puisqu'une majeure partie des ressources est consacrée à afficher ce que l'utilisateur est en train de regarder), le, crucial en réalité virtuelle, tire lui aussi parti des techniques de rendu fovéal. Les contenus compatibles avec la Spotlight Technology pourraient ainsi se montrer plus fluides, ou en tout cas soutenir un rafraîchissement plus constant.Comme le note Windows Central, le rendu fovéal en VR pourrait aussi permettreet un meilleur rendu des couleurs. Très prometteuse sur ce marché, cette stratégie porte en elle un potentiel énorme pour le développement de contenus et jeux de meilleure qualité (tout du moins sur le plan visuel), y compris sur des configurations modestes.