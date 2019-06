HTC lance son Vive Pro Eye aux Etats-Unis... pour 4 fois le prix du Rift S

© HTC

La dernière nouveauté d'HTC a un coût

Pour les « besoins des clients professionnels les plus avertis »

Leest disponible pour un peu plus de 1 570€.Aujourd'hui, la société a lancé le casque, sa dernière innovation, qui intègreSelon HTC, le casque permettra «», avec «» et ce grâce au « ». La marque promet ainsi aux professionnels une «» ainsi qu'une «».Leest disponible en kit avec leset les contrôleursau prix de 1 599 $, soit 1 574€ exactement, hors taxe. L'achat est possible dès maintenant via le site officiel Ce nouveau modèle est réservé à uneet n'est donc pas destiné aux particuliers. HTC impose à l'achat, en plus du casque, sa licencequi fournit unen cas de problème et une garantie de deux ans. Pour 200 € de plus, le Vive Pro Eye se démarque principalement du Vive Pro par ses fonctionnalités de suivi du regard.Selon le site officiel, «», permettant «».Le modèle Vive Pro dispose dedotés une résolution de 2880 x 1600 pixels, un champ de vision de 110°. Les capteurs SteamVR 2.0 fournis permettent un suivi dans une pièce de 10x10mm.