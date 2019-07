La RTX 2070 SUPER plus véloce qu'une Radeon RX 5700XT sous Final Fantasy XV ?

La GeForce RTX 2070 SUPER potentiellement plus rapide que les deux premières puces Navi d'AMD

De nombreuses inconnues et un benchmark discutable

Avec sessait entretenir le mystère. Si cette nouvelle lignée dedoit apporter des performances supplémentaires face aux GeForce RTX « classiques », on ignore encore quel sera le seuil précis de ce gain de puissance attendu. Un Benchmark pointé du doigt parnous permet d'en savoir un peu plus sur le cas de laSelon de récents rapports, la RTX 2070 SUPER serait équipée de. Elle pourrait ainsi dénombrer quelques 2 560 cores CUDA, 320 Tensor cores, 40 RT cores, et quelques 160 TMUs (Texture Mapping Units), pour 11.11% de cores CUDA de plus que la RTX 2070, lancée à la rentrée dernière. D'après, très certainement basée sur une puce TU104 (qui anime l'actuelle RTX 2080).Comparé aux Radeon RX 5700 XT et RX 5700 de référence, dont le lancement est toujours prévu pour le 7 juillet, le nouveau GPU de NVIDIA fait fort... mais sur un titre optimisé pour les cartes des verts. Sous, en 1440p et avec le niveau de détail « Elevé », la, mais, flagship de la génération Pascal.Face aux deux premières puces NAVI d'AMD, l'écart se creuse, avec une différence de 38.48% prétendument constatée entre la Radeon RX 5700 XT et la RTX 2070 SUPER, plus rapide. La Radeon RX 5700 arrive pour sa part en bas de tableau, avec des performances légèrement supérieures à la récente Radeon VII, lancée au compte-goutte en début d'année.Souvent critiqué pour son manque de précision, le(titre par ailleurs développé en partenariat avec NVIDIA... et donc plus à l'aise avec les GPUs des verts),qui passent au banc d'essai. Les chiffres mentionnés plus haut méritent donc d'être pris avec des pincettes.Notons également que la configuration qui a servi de base à ce benchmark en fuite n'a pas été précisée.Dans les faits, les RTX 2070 et Radeon RX 5700 embarquent toutes deux 2 304 cores CUDA pour une puissance de calcul respectivement évaluée à 7,9 et 7,95 TeraFlops. La Radeon RX 5700 XT profite pour sa part de 9,75 TeraFlops et 2 560 cores CUDA, soit autant que ce que l'on pressent pour la future. Reste à savoir si cela sera suffisant pour que les deux puces profitent de performances semblables., avec les premiers Benchmarks - officiels cette fois - de ladite RTX 2070 SUPER.