NVIDIA GeForce RTX SUPER : une première salve de puces lancée ce 2 juillet

Les premiers tests attendus dès la semaine prochaine

Source : TechPowerUp

Mardi prochain,commencera donc à déployer ses premièressur le marché, tout d'abord au travers des modèleset, rappelle. À terme, d'autres variantes sont pressenties, dont lesetLe groupe autorisera la publication des premiers tests lepour les RTX 2060 SUPER et 2070 SUPER, tandis que la levée d'embargo est prévue pour « plus tard en juillet » en ce qui concerne la 2080 SUPER. Lesproposées par les partenaires de NVIDIA sont quant à elles, tandis que NVIDIA doit toujours annoncer sa grille tarifaire officielle.Pour les plus curieux, dévoilait la semaine dernière l'ensemble des prix supposés de ces nouveaux. Des tarifs qu'il convient toutefois de prendre avec des pincettes, d'autant que le site prédisait un lancement ce 21 juin... Lancement qui ne se concrétisera finalement qu'en juillet.Pour rappel, lesdevraient embarquer 10 à 13% de Cores CUDA supplémentaires, mais aussi plus de mémoire et des fréquences mémoires plus élevées. Des rumeurs que nous pourront confirmer ou infirmer très prochainement sur Clubic.