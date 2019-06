NVIDIA : le prix des GeForce RTX SUPER est désormais connu

NVIDIA : de l'importance d'inonder le marché

Crédit : WCCFTech

Des baisses de prix à prévoir pour les GeForce RTX actuelles ?

Source : WCCFTech

L'info provient du site spécialisé, qui a pu prendre connaissance, avant l'heure, du positionnement tarifaire de ces nouvelles venues dans les gammes de. Au nombre de trois (RTX 2080 SUPER, 2070 SUPER et 2060 SUPER), elles seront rapidement complétées de deux variantes « Ti » (et).Avec cet ensemble desouhaite garnir un peu plus son offre(déjà pléthorique) alors que la menace AMD gronde, avec l'arrivée imminente des premières Radeon « Navi », les RX 5700 et 5700 XT.D'après, qui précise toutefois que le calendrier reste encore incertain, le lancement de la première fournée de pucesinterviendrait- ou durant les quelques jours qui suivront. Ce lancement devrait dans tous les cas intervenir rapidement sur cette fin juin,, précise le média.D'un point de vue technique, laserait basée sur une, héritée de la RTX 2080 Ti : la. Cette dernière ne serait dans les faits qu'unepour accueillir, notamment, moins de VRAM. Laserait proposée à unC'est à dire le même tarif que la RTX 2080 à son lancement. Laserait ainsi commercialisée à 200 dollars de moins que la moins onéreuse des RTX 2080 Ti.Un niveau en dessous, laarriverait pour sa part sur le marché équipée d'une(puce non-OC et déverrouillée, que l'on retrouve, sous une forme légèrement différente, sur la RTX 2080). Son tarif serait fixé à, soit une centaine de dollars de moins que le prix de base d'une RTX 2080.Enfin, laserait équipée d'une(soit peu ou prou la même puce, non-OC et déverrouillée, qui équipe actuellement la RTX 2070 - vous aurez compris la logique). Son prix serait ici situé à, ce qui reste sensiblement plus élevé que le tarif de la RTX 2060 « classique » à son lancement (349.99 dollars). Ce prix place d'ailleurs cette(499.99 dollars). Le gain de performance aura donc tout intérêt à être notable pour justifier ce placement tarifaire.La chose est encore loin d'être confirmée, mais selon toute vraisemblance,devrait revoir à la baisse les tarifs desactuelles. Dans cette perspective, ledu fondeur au caméléon prendrait alors beaucoup de sens, avec une belle variété de cartes, à même de satisfaire à peu près n'importe quel budget.Autre paramètre à prendre en compte : cesembarquent toutes des puces qui ne sont pas overclockées par défaut.... Les performances de ces, déjà boostés par rapport aux RTX « classiques » pourraient donc l'être encore plus à l'arrivée... pour un maillage très intéressant au sein des gammes de NVIDIA. Affaire à suivre (de très près) dans les prochains jours.