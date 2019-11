Facebook s’offre les développeurs de Beat Saber

© Beat Games

Davantage de fonds pour innover

Beat Saber : le meilleur avocat de la VR

Une acquisition qui, heureusement, ne devrait en rien entacher la présence du jeu de rythme sur le PlayStation VR.Si l'on ignore le montant de la transaction qui a permis à Facebook de faire entrer Beat Games dans son escarcelle, l'entreprise de Mark Zuckerberg déclare que cette acquisition sera hautement bénéfique pour les développeurs. Oculus explique que le studio praguois bénéficiera de fait de fonds plus importants, ainsi que de nouvelles ressources lui permettant d'accélérer l'implémentation de nouvelles chansons et de contenus innovants.D'ailleurs, le mode de jeu à 360° est toujours dans les tuyaux, et arrivera comme prévu le mois prochain. Dans son communiqué, Oculus précise que sa nouvelle acquisition n'empêchera pas le studio de développer des mises à jour sur toutes les plateformes oùest disponible.Le jeu de rythme du studio tchèque est une très belle prise pour Oculus. Sorti il y a tout juste un an,est le premier jeu entièrement en VR à s'être vendu à plus d'un million d'exemplaires - et ce chiffre date de mars dernier. Depuis la sortie de l'excellent Oculus Quest , nul doute que des palettes entières du jeu musical se sont encore écoulées.Dans son communiqué, Oculus n'exclut évidemment pas d'autres acquisitions futures pour garnir les rangs d'Oculus Studios. De quoi laisser entrevoir un regain d'intérêt pour cette technologie de niche dans les mois à venir ? L'annonce, la semaine dernière, de la sortie de Half-Life: Alyx en exclusivité sur les plateformes VR ne dit pas autre chose.