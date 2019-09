Beat Saber 360 degrés arrivera d'ici Noël

Un pack supplémentaire et un nouveau mode en approche

Source : Engadget

Rappelons que Beat Saber est disponible sur PS4 et PC. Le jeu est compatible avec la plupart des casques de réalité virtuelle sur ces supports. Le joueur doit casser des cubes grâce à des sabres laser en suivant le rythme de la musique. Un concept qui a fait mouche puisque le soft a été acclamé par la critique aux quatre coins du monde.Ainsi, durant l'Oculus Connect 6 à San José, en Californie, le studio Beat Games a annoncé qu'un mode 360° arrivera en décembre prochain. L'immersion devrait être encore plus impressionnante. Malheureusement, aucune bande annonce n'a été diffusée pour illustrer cette nouveauté vraiment attirante sur le papier.Ce n'est pas tout puisqu'un énième pack intituléa été officialisé. Ce DLC flambant neuf sera disponible la semaine prochaine sur PS4 et PC. Un trailer (voir en haut de cet article) a été mis en ligne pour l'occasion.