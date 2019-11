Les Colons de Catane serait la prochaine adaptation en réalité augmentée de Niantic (Pokémon Go)

© Catan

Des indices (pas très bien) cachés dans le site officiel

Un jeu décalé, Catane ?

Niantic est un studio de jeux vidéo, qui était initialement une start-up interne à Google. Après avoir pris son indépendance en 2015, l'entreprise s'est fait connaître avec la sortie de, jeu fondé sur la localisation massivement multijoueurs et sur la réalité augmentée, qui est rapidement devenu un véritable phénomène. Cette année, elle a tenté de transformer l'essai avec un nouvel opus reposant sur les mêmes principes :Il y a quelques semaines, on a appris que le jeu de sociétéallait également faire l'objet d'une déclinaison en jeu mobile multijoueurs fondé sur la localisation. C'est son éditeur lui-même qui a annoncé la future sortie de, sans toutefois évoquer une éventuelle participation de Niantic. Un site officiel a d'ailleurs été lancé, mais une nouvelle fois, on n'y retrouve aucune référence au studio de jeu américain... ou presque.Des utilisateurs de Reddit ont en effet exploré le code HTML du site et y ont trouvé quelques occurrences du nom de Niantic. En réalité, il n'y avait nul besoin d'être un fin limier pour en repérer certaines : en bas de la page, les liens des conditions d'utilisation et de politique de confidentialité renvoient directement vers le site de l'éditeur de... Nos confrères de TechCrunch ont finalement eu confirmation de l'information auprès de l'entreprise elle-même, qui n'a toutefois pas souhaité livrer davantage de détails., aujourd'hui plus simplement appelé, est un jeu de société d'origine allemande, qui a rapidement séduit par son originalité à sa sortie, en 1995. Il mêle stratégie et hasard, s'appuyant notamment sur des jets de dés. Les joueurs doivent collecter différents types de ressources, afin de construire des routes et des villages sur l'île de Catane, et ainsi y développer leur propre colonie.Dans sa déclinaison sur mobile, le jeu reposera sur une vue s'apparentant, sans surprise, à celle deet de(comme on peut l'apercevoir dans l'image ci-dessus). Le site officiel donne pour l'heure assez peu de détails quant à son déroulement, mais on sait qu'il consistera à accumuler des ressources et à construire des colonies. Le jeu mettra également l'accent sur la collaboration, avec la possibilité d'échanger des matières premières avec d'autres joueurs et d'interagir avec des PNJ. Pour en savoir plus, il faudra certainement attendre 2020...