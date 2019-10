Pokémon GO : des combats en ligne prévus pour début 2020

Un mode online « Ligue de Combat GO » en 2020

Source : Engadget

Il y a quelques jours, Niantic officialisait un nouvel événement Halloween pour Pokémon GO . Aujourd'hui, le développeur détaille ses plans pour 2020, avec, notamment, l'arrivée d'un tout nouveau mode multijoueursUn nouveau mode de jeu qui sera baptisé « Ligue de Combat GO », et qui permettra d'affronter des adversaires du monde entier. Un classement en ligne sera également de la partie pour désigner « le meilleur Dresseur ».Niantic promet que ce nouveau mode encouragera encore et toujours les joueurs à sortir et à explorer le monde avec leurs Pokémon. Ces derniers devront en effet marcher pour pouvoir participer à la « Ligue de Combat GO ».On sait pour l'heure que ce nouveau mode de jeu sera disponible au début de l'année 2020, sans plus de précisions pour le moment.