Si vous utilisez encore l'Amazon Appstore sur Android, il faudra prochainement vous tourner vers des alternatives. Le géant de l'e-commerce va mettre fin à sa prise en charge dès le mois prochain.
- Amazon abandonne l'Appstore sur Android dès le mois prochain pour se concentrer sur ses appareils Fire et Fire TV.
- Les applications installées via l'Appstore risquent de devenir instables ou de cesser de fonctionner sans mises à jour.
- Plusieurs alternatives existent : Aurora Store, Aptoide, Uptodown, APKPure, F-Droid et APKMirror selon besoins et confidentialité.
« Nous avons décidé d'abandonner l'Amazon Appstore sur Android pour concentrer nos efforts sur l'expérience de l'Appstore sur nos propres appareils, car c'est là que l'écrasante majorité de nos clients l'utilisent actuellement », déclarait la société en février, lorsqu'elle a annoncé la nouvelle.
Les applications téléchargées via cette plateforme « ne seront plus garanties de fonctionner sur les appareils Android », c'est-à-dire qu'elles ne marcheront plus du tout ou seront très instables, sans aucune mise à jour pour corriger les bugs. Heureusement, il existe plusieurs magasins d'applications alternatifs, autres que le Google Play Store, sur lesquels vous pourrez certainement les retrouver.
Pour une alternative complète
Si vous cherchez une alternative grand public à l'Amazon Appstore, plusieurs options solides s'offrent à vous. Aurora Store est sans doute la plus proche visuellement et fonctionnellement du Play Store, tout en étant open source. Vous y retrouverez vos applications habituelles, avec mises à jour et recommandations.
Autre vétéran du genre, Aptoide propose plus d'un million d'applications via un système décentralisé. Son interface intuitive et ses options de personnalisation, notamment avec sa crypto-monnaie maison, en font une option polyvalente. Uptodown, de son côté, mise sur une large sélection d'environ 4 millions d'applis et permet de revenir à d'anciennes versions en un clic. Idéal si une mise à jour n'est pas optimale.
Enfin, APKPure séduit par sa simplicité, sa compatibilité avec les fichiers XAPK et une interface familière. Un bon compromis pour ceux qui veulent une expérience simple et efficace.
Pour les soucieux de leur vie privée ou les utilisateurs plus aguerris
Si vous privilégiez la transparence, la sécurité ou le contrôle total sur vos applications, tournez-vous vers des alternatives plus techniques. F-Droid est une référence en matière d'applis libres, sans pub ni pisteurs. Minimaliste mais fiable, c'est l'option idéale pour les usages sobres ou low-tech
Pour sa part, APK Mirror s'adresse aux utilisateurs avertis : vous y trouverez des APK vérifiés, et vous pouvez même y soumettre ses propres APK, et revenir à d'anciennes versions si besoin.
À noter que l'Amazon Appstore continuera d'existe, mais seulement sur les appareils maisons de l'entreprise, comme la Fire TV et les tablettes Fire.