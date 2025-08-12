Bit_Man

Si vous cherchez une alternative grand public à l’Amazon Appstore, plusieurs options solides s’offrent à vous. Aurora Store est sans doute la plus proche visuellement et fonctionnellement du Play Store,

Attention à l’Aurora Store, je l’ai utilisé .

je me suis procuré un tel chinois et j’ai remarqué des grosses lenteurs et attentes avec l’installation de programme venant du playstore, probablement implanté avec les pieds, car tel prévu pour le marché chinois ( cela dit SD 8gen1 12go Ram 512 GO oled 144hz, 5000mAh, 64Mpixels, prix … 175E).

Du coup marre d’attendre l’installation des programmes du playstore, j’ai utilisé l’aurora app store, mal m’en a pris, attention, ce store va mettre à jour les services google play et autre webview … après les mises à jour environ 50% des applis ne marchaient plus ou buggaient, réinitialisation d’usine du téléphone et ré installation via le google playstore, tant pis si il faut attendre.

Donc :

Si vous avez un tel chinois (ou peut être même un tel plus ou moins standard ) et que playstore est très lent, évitez d’essayer de solutionner avec aurora … Vous pourriez le regretter !!!