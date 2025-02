Après son retrait annoncé sur Windows 11, clap de fin pour l’Amazon Appstore sur Android. Dans un billet de blog officiel, l’entreprise vient de confirmer que son store d’applications disparaîtra définitivement des équipements tournant sous l'OS de Google en août 2025. À compter d’aujourd’hui, les développeurs ne peuvent plus soumettre de nouvelles applications sur la plateforme, et d’ici six mois, la boutique cessera complètement de fonctionner sur les appareils mobiles et Android TV. Un retrait progressif qui marque la fin d’une tentative d’Amazon de s’imposer comme alternative au Google Play Store.