Fire TV, Fire HD... Amazon abandonnerait Android pour lancer son propre OS

La petite clé HDMI d'Amazon revient sous un jour meilleur avec cette version Max. Elle parvient à tenir ses promesses en offrant une expérience fluide et fonctionnelle au quotidien, bien épaulée par Alexa, mais surtout en parvenant à diffuser sans trop de problèmes les contenus 4K et HDR, sans oublier le Dolby Atmos. Bien entendu, le matériel adéquat est requis pour en profiter, à commencer par une box Wi-Fi 6 et un téléviseur supportant les formats HDR10+ et Dolby Vision.



Parmi les critiques, Amazon ne passera pas outre celles concernant la mise en avant de ses propres services au sein de l’interface, ainsi que le prix d’achat de la clé. Avec un tarif initial de 64,99 €, elle est clairement plus coûteuse que la version « 4K » classique. En revanche, les promotions sont régulières sur ce produit. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Amazon casse déjà les prix en amont du Black Friday en proposant la version Max à seulement 38,99 €. Dans les faits, cette nouvelle clé est une alternative crédible, un peu moins puissante, et surtout sans contrôle vocal « mains libres » face au Fire TV Cube.