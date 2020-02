Qualcomm et sa VR 5G : du Cloud, du suivi oculaire et de la haute résolution au menu

© Qualcomm

Truffé de caméras

Casque Cloud

Selon, il faudra cependant attendre au moins un an avant que ce prototype ne soit convertit en un casque disponible dans le commerce.Qualcomm a apporté des précisions au sujet de ce prototype basé sur sa puce XR2, remplaçante logique de la XR1 . Par comparaison avec une Snapdragon 835 XR, le concepteur précise que «», sans préciser ce que ce dernier point signifie concrètement.Qualcomm ajoute que le prototype «». D'après Hugo Swart, le directeur de Qualcomm XR, l'appareil peut ainsi afficher une résolution de 3K par œil.Ce prototype doit se décliner en deux versions pour aboutir à un casque VR et des lunettes AR. Il est le résultat d'un partenariat avec le réseau 5G d'Ericsson, Qualcomm ajoutant qu'«». Le casque, qui sera donc en mesure de se connecter sans fil à un PC pourra utiliser le Cloud pour ses rendus graphiques.Qualcomm fabrique la plupart des puces alimentant les casques VR et AR autonomes actuels, comme le Quest de Facebook ou l'HoloLens 2 de Microsoft. Si elle transforme son prototype en un casque commercialisable, la société deviendra le concurrent de sociétés qu'elle fournit.Concernant le prix de l'appareil à venir, rien n'est encore officiel.prédit que «».