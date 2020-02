La puce Snapdragon 865 de Qualcomm se profile sur Zenfone 7, ROG III et Legion Gaming Phone

Xiaomi, Samsung, ASUS, Realme...

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

Realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone III

Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

Sharp Aquos R5G

Sony Xperia 1 II

Vivo Apex 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro

Zenfone 7

ZTE Axon 10s Pro

Un Mi 10T Pro pour l'Europe ?

Source : Android Authority

ASUS Zenfone 7, ASUS ROG Phone III, Lenovo Legion Gaming Phone ... Tous ces modèles, et bien d'autres, embarqueront la puce Snapdragon 865 de Qualcomm, a annoncé le fondeur. Celui-ci a révélé l'identité d'une vingtaine de mobiles qui sont sur le point d'être lancés sur le marché, propulsés par le SoC haut de gamme, précisant qu'au total, pas moins de 70 appareils basés sur le Snapdragon 865 sont en train d'être développés.Retrouvez ci-dessous la liste des modèles communiquée par Qualcomm :Sans surprise, se côtoient des smartphones orientés gaming, des haut de gamme ainsi que des alternatives chinoises qui misent sur le rapport qualité-prix. On retrouve bien entendu dans cette liste les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra annoncés en début du mois et commercialisés à partir du 6 mars (les versions européennes sont sous Exynos 990), ainsi que le Realme X50 Pro qui vient tout juste d'être officialisé . Les Mi 10 et Mi 10 Pro sont aussi logiquement listés, tout comme le Sony Xperia 1 II , dont on ne connaît pas encore la date de sortie, mais qui a déjà eu droit à sa conférence de présentation.Au-delà de ces noms, la liste de Qualcomm révèle quelques surprises. On pense notamment à l'absence des OnePlus 8 et 8 Pro, qui seront forcément équipés du Snapdragon 865. Mais attendus pour le mois de mai, la marque a sans doute fait savoir à son partenaire qu'elle préférait attendre avant d'être mise sur le devant de la scène.D'autres modèles sont confirmés même s'ils n'ont pas été officiellement introduits auprès du public. C'est le cas du Oppo Find X2, du Black Shark 3, du smartphone gaming Lenovo Legion et des ASUS ROG Phone III et Zenfone 7, tous apparus dans des fuites mais dont on attend encore une communication de la part des constructeurs.Qualcomm nous apprend aussi qu'un Redmi K30 Pro est dans les tuyaux. Le K20 Pro avait été très populaire. Destiné à l'Inde, il avait tellement cartonné qu'il était arrivé quelques mois plus tard en Europe sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro , l'un des meilleurs rapports qualité-prix de l'année 2019. On souhaite la même réussite à son successeur, qui pourrait donc devenir un Mi 10T Pro chez nous un peu plus tard dans l'année.