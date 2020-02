La prise jack sur les smartphones n’est pas morte ! La preuve avec le Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II / © Sony

5G, prise jack, Hi-Res : le Xperia 1 II coche toutes les cases

Sony Xperia 10 II / © Sony

Le Xperia 10 II semble être un milieu de gamme très séduisant

Source : Trusted Reviews

Même sans Mobile World Congress , Sony a tenu à annoncer sa nouvelle gamme de smartphones dans une conférence diffusé sur YouTube. Le constructeur japonais a présenté deux nouveaux modèles, le Xperia 1 II et le Xperia 10 II.Le Xperia 1 II est le fleuron de cette nouvelle ligne de téléphones. Sony persiste et signe en conservant un écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces au ratio 21:9, plus adapté selon l'entreprise au visionnage de films et de séries. Son taux de rafraîchissement est de 60 Hz mais il intégrera aussi un mode de réduction du flou de mouvement, équivalent selon le constructeur à du 90 Hz.L'appareil intégrera un processeur Snapdragon 865 et sera compatible avec les réseaux 5G mais ne supportera pas la réception des ondes millimétriques qui permettent un débit plus important. Une batterie de 4 000 mAh sera également au programme ainsi que 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.Pour la partie photo, rien de bien surprenant avec la présence d'un triptyque grand angle (24 mm), ultra grand angle (16 mm) et téléobjectif (70 mm), tous trois à 12 mégapixels. Pour l'audio, Sony ne déçoit pas et inclut les codecs Dolby Atmos, Hi-Res Audio et 360 Reality Audio. Et oui, il y a bien une prise jack ce qui ravira les audiophiles.Le Xperia 10 II sera lui le milieu de gamme de la marque pour cette année 2020. Il embarque un écran OLED 6 pouces Full HD mais toujours au format 21:9. Le processeur choisi par Sony est un Snapdragon 665, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est quant à elle d'une capacité de 3 600 mAh et le téléphone restera cantonné à la 4G.Au dos Sony intègre, là encore, un triple module photo avec grand angle 26 mm 12 mégapixels ainsi qu'un téléobjectif 52 mm et un ultra grand angle 16 mm à 8 mégapixels. La prise jack est également présente et l'appareil reste compatible LDAC et Hi-Res.Le Xperia 1 II sera disponible pour un prix de 1 199 euros. Le Xperia 10 II, lui, sera nettement plus accessible, avec un tarif de 369 euros. Les deux appareils arriveront dans les magasins au printemps prochain.