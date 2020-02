Lenovo devrait annoncer son premier smartphone gaming Legion : voici ce qu'on en sait

© Lenovo

Lenovo dans le sillage d'ASUS, Razer, et les autres...

© Lenovo

Le gaming sur mobile, un marché prometteur

Source : Android Authority

Alors que des rumeurs circulaient à ce sujet depuis quelques temps , c'est sur le réseau social chinois Weibo que Lenovo a décidé de teaser son prochain mobile. La publication nous apprend qu'il s'agit d'un appareil équipé d'un SoC Snapdragon 865 compatible 5G. En recoupant cette information avec de précédents éléments, on ne devrait pas prendre beaucoup de risque en vous affirmant qu'il s'agira d'un smartphone Legion, taillé pour le gaming.En décembre 2019, Lenovo ouvrait en effet un compte Weibo lié à sa gamme Legion. Vous vous dites peut-être qu'il y en avait déjà un avant. Certes, mais le nouveau venu se concentre sur les produits mobiles de la marque. Or, le dernier visuel publié ne laisse pas de place au doute : logo de Legion en arrière-plan, caractéristiques techniques de smartphone pour le texte... Il faut s'attendre à ce qu'un téléphone Lenovo Legion soit officialisé d'ici peu.Cette nouvelle n'est pas vraiment étonnante. En effet, si Lenovo détient Motorola et lance la majorité de ses mobiles sous cette marque, certains appareils sortent également sous le nom Lenovo, notamment en Asie. Legion étant une marque réputée dans le monde du gaming pour les ordinateurs portables, il est normal que le groupe souhaite capitaliser sur cette popularité. ASUS a fait la même chose avec ses Rog Phone , et même Razer a tenté le coup . Malheureusement, l'image de marque gaming de ce dernier n'a pas suffi, et son manque d'expertise sur le secteur des smartphones a été préjudiciable à ses produits, certes intéressants sur certains points (écran 120 Hz, son, système de refroidissement) mais trop justes sur d'autres vis-à-vis de leur prix (autonomie, photo, ratio écran-corps). Xiaomi avec ses Blackshark et Honor avec Play ont aussi tenté de surfer sur la tendance.Les smartphones pour gamers ont une très belle cote en Asie, où le mobile est devenu le moyen numéro 1 pour jouer. Si on ne comprend pas toujours cet engouement de notre point de vue européen, ce genre de produits fait un carton en Chine et dans différents pays d'Asie. Une zone géographique où le marché du mobile en général est d'ailleurs encore en pleine croissance.À part la présence d'une puce Snapdragon 865, on ignore encore beaucoup de chose de la fiche technique de ce Lenovo Legion. Une rumeur fait état de l'intégration d'un écran 144 Hz, ce qui serait une première. À noter que les jeux mobiles ne supportent pas encore un tel taux de rafraîchissement. Ils sont déjà peu à être compatibles 120 Hz. Mais ces 144 Hz pourraient permettre une fluidité encore meilleure en termes de navigation. Affaire à suivre.