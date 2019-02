Razer pourrait tirer un trait sur le Razer Phone 3

Razer promet de "continuer à investir", mais confirme un dégraissage au sein de sa division mobile

Le Razer Phone 2 obtiendra bien son sésame vers Android 9.0 Pie

C'est du moins l'information que relayait ce mardi 9to5Google (via Droid-Life ). Le site spécialisé rapporte que Razer a d'ores et déjà fait du vide au sein de sa division mobile en conduisant vers la sortie le gros des équipes ayant œuvré sur la conception des Razer Phone 1 et 2. Plusieurs ingénieurs auraient par ailleurs quitté la société. Ces départs, recensés ces dernières semaines, n'augurent rien de bon pour les ambitions mobiles de Razer, qui - en l'état - semble plutôt s'orienter vers une annulation pure et simple d'un éventuel Razer Phone 3.Au travers de deux communiqués publiés presque coup sur coup, la compagnie confirme une réorganisation dans les effectifs de sa division mobile, mais aussi la suppression de 30 postes (pour un total de 2% des effectifs de la division est-il indiqué), ainsi que l'annulation de plusieurs projets en cours. Des mesures prises pourde la branche mobile, peut-on lire dans le premier communiqué émis par Razer.Quelques heures plus tard, la firme se fendait de déclarations supplémentaires et indiquait qu'ellesur ce marché "". Razer confessait cependant une nouvelle fois avoir dû "".Si les déclarations de Razer se veulent rassurantes et que le groupe assure continuer de "", l'accueil mitigé réservé au Razer Phone 2 lors de son lancement en fin d'année dernière semble avoir entamé les prétentions de la marque californienne sur le marché du smartphone gaming. Un secteur qu'elle avait elle-même pratiquement inventé avec le premier Razer Phone, sorti fin 2017.Souhaitant rester sur une note positive, mais qui en dit finalement long, la marque indique que le Razer Phone 2 continuera d'être proposé à la vente et d'être soutenu sur le plan logiciel. Le développement de futuresest aussi évoqué. L'appareil doit ainsi recevoir sous peu sa mise à jour vers Android 9.0 Pie.