Le Black Shark 3 5G de Xiaomi pourrait embarquer plus de RAM que votre PC

Le Black Shark 2 Pro

Une mémoire encore jamais vue sur smartphone

Source : GSMarena

Cette innovation est notamment permise par les derniers SoC, à l'image du Snapdragon 865 qui permet d'utiliser jusqu'à 16 Go de RAM. Le Black Shark 3 5G de Xiaomi serait en effet le premier smartphone au monde à offrir une telle quantité de mémoire vive.Si les rumeurs se confirment, le Black Shark 3 devrait donc proposer jusqu'à 16 Go de RAM, soit autant qu'un bon ordinateur gaming. Un téléphone taillé pour le jeu vidéo, comme ses prédécesseurs. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il devrait permettre, comme son nom l'indique, la prise en charge des réseaux 5G. Un argument majeur pour un smartphone, surtout en Chine où les infrastructures 5G sont davantage développées qu'en Europe Une certification a d'ailleurs fuité en Chine, qui confirmerait l'ensemble de ces rumeurs. On y apprend, en outre, et sans surprise, que le Black Shark 3 ne serait «».Aucune autre information complémentaire n'a été révélée. Le téléphone devrait reprendre certains éléments du Black Shark 2, notamment la taille de l'écran, tout en y augmentant sa fréquence de rafraîchissement.