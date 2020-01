Tous les Half-Life jouables gratuitement jusqu'à la sortie de Half-Life: Alyx

Répétition générale

Même s'il s'agira d'un épisode exclusivement pensé pour les casques de réalité virtuelle, l'annonce dea ravivé une certaine effervescence autour de la saga. Rappelons que les événements de ce titre se dérouleront juste avant ceux de. Le joueur y incarnera Alyx Vance et devra affronter le Cartel sur Terre. La première bande-annonce de gameplay avait beaucoup impressionné puisque Valve promet un jeu à gros budget d'une durée de vie d'une douzaine d'heures.En attendant la sortie du jeu en mars prochain, Steam permet à ses utilisateurs de télécharger gratuitement les épisodes précédents. Les sept titres concernés peuvent donc être joués à volonté sans frais supplémentaires pendant deux mois. Voici la liste :est déjà disponible en précommande sur Steam avec une remise de 10 %. Le jeu sera une exclusivité SteamVR et les casques Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality seront compatibles.