Half-Life: Alyx ne sera pas le dernier épisode de la saga

© Valve

Half-Life: Alyx ne sera pas le dernier opus

Source : Game Informer

Il y avait de quoi désespérer. Avant l'annonce de, le 3 mars dernier, la fameuse franchise légendaire jouable à la première personne, n'avait plus donné le moindre signe de vie. Ainsi, ce nouveau jeu un peu à part (car uniquement jouable en VR) raisonne un peu comme une renaissance. Et d'après les récentes déclarations de Valve, la saga pourrait bien reprendre son envol dans les années qui viennent.Robin Walker, un développeur travaillant chez Valve, a donné une interview au site. Durant cet entretien, il est revenu sur le choix de la réalité virtuelle pourmais aussi sur l'avenir de la licence. Sa réponse va forcément faire des heureux.».Ainsi, la porte est largement ouverte pour un potentiel. Enfin, Robin Walker a également conseillé aux joueurs de refaire le second épisode deavant de se plonger dans. Ce dernier est donc bien plus qu'un simple spin-off.Rappelons que la sortie deest fixée au 23 mars 2020.