Half-Life: Alyx, pas de multijoueur au programme selon Valve

Un Half-Life presque comme les autres

Pas de multi mais une sortie sur console envisagé

Source : The Verge

Tout d'abord, il est primordial de rappeler queest bien un jeu à part entière et non une simple expérience en réalité virtuelle. Les événements de cet opus se déroulent entre les deux premiers épisodes. Le joueur incarne Alyx Vance et doit affronter un terrible groupe extraterrestre nommé le Cartel. Voilà pour l'histoire de cette production d'envergure signée Valve. Le studio aura donc à cœur de raconter une véritable histoire qui pourrait révéler de nombreux secrets aux fans qui patientent depuis plus de 12 ans.Dans un entretien accordé à, Valve a expliqué que cetproposera une aventure linéaire qui s'étalera sur une douzaine d'heures. Si la réalité virtuelle ne semble pas propice à de longues sessions de jeu, les développeurs ont pourtant affirmé que les premiers testeurs parvenaient à jouer entre 2 et 3 heures sans s'arrêter. Nous pouvons donc oublier les simples démos techniques qui pullulent sur les différents casques VR du marché.Autre point important,sera uniquement tourné vers le solo. En effet, Valve ne prévoit aucun mode multijoueur pour le moment. Malheureusement, il va falloir se passer du deathmatch et de toute la dimension "jeu en ligne" pourtant plébiscitée par le studio américain sur ses différentes productions (...).Enfin, Valve n'exclut pas non plus une sortie desur le PlayStation VR. Lors d'une interview accordée à, le designer Greg Coomer a souligné que le casque de Sony a participé à la démocratisation de cette manière de jouer :Pour le moment,est une exclusivité SteamVR qui sortira en mars 2020.