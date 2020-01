Rocket League : le support et le jeu en ligne bientôt abandonnés sur macOS et Linux

Toutes les fonctionnalités online désactivées

La solution : passer à Windows

», annonce Psyonix . Une décision qui aura un impact considérable sur les quelques joueurs qui profitaient du titre sur ces supports.Le studio de développement fait en effet savoir que le prochain patch poursur Linux et macOS, prévu pour le mois de mars, allait rendre tous les modes en ligne indisponibles. Autant dire que c'est tout l'intérêt du jeu qui s'envole. Les achatsseront également désactivés (Rocket Pass, boutique), tout comme la liste d'amis, les clubs, les classements...Il sera néanmoins possible de jouer àhors connexion après le déploiement de cette update. Ce qui signifie que les utilisateurs pourront toujours effectuer des matchs en local et en écran partagé. Une bien maigre consolation, mais on comprend que Psyonix ne souhaite pas investir davantage de ressources de développement sur deux OS ultra-minoritaires pour leur jeu.Attention, les cartes Steam Workshop et les packs Custom Training continueront de fonctionner après la mise à jour, mais vous devez impérativement les télécharger avant la date fatidique.Si vous possédezsur Steam ou un autre launcher de ce genre, vous pouvez bien entendu continuer de jouer normalement avec votre compte sur Windows (à partir de la version 7) pour conserver l'ensemble des fonctionnalités.Les joueurs sur macOS peuvent essayer l'outil Apple's Boot Camp pour lancersur Windows. Pour ceux étant sur Linux, ils peuvent tenter de faire de même avec les applications Proton Compatible (Steam) ou Wine. À noter qu'aucun de ces logiciels n'est officiellement supporté par Psyonix.