Rocket League : vous pourrez échanger les nouvelles "lootboxes"

Un système d'échanges à venir dans Rocket League

Source : Engadget

Il y a quelques semaines, Psyonix annonçait la fin des loot boxes dans Rocket League , au profit des nouveaux «» (les « plans de construction »). Aujourd'hui, le groupe annonce qu'il sera possible d'échanger ces mêmesavec d'autres joueurs.Ainsi, à la fin d'une partie, plutôt que de récupérer un contenu aléatoire, le joueur récupérera un plan, qui permettra de mettre au point l'objet affiché. Une manière de mettre à l'écart le côté « hasard » des récompenses.Dès la prochaine mise à jour de décembre, les joueurs pourront donc échanger les plans, mais aussi les nouveaux « Crédits » (sous certaines conditions). Psyonix insiste sur le fait qu'il s'agira d'un système d'échange uniquement, et qu'il ne sera pas possible de faire le moindre don à un autre joueur.