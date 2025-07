En juin, ChatGPT devient l’application la plus téléchargée au monde avec 50 millions d’installations. Et Open AI distance de loin les éditeurs du Top 10 sur l'App Store et le Play Store. En seconde position, TikTok revendique 37 millions de téléchargements devant Instagram (36 millions). Il n'y a pas si longtemps, les deux applications se partageaient la pôle position. Face à ces réseaux sociaux désormais bien établis, ChatGPT fait figure d'outsider.

Le plus impressionnant, c'est sans doute que ChatGPT peut même faire un pied de nez à Apple et Google. Malgré les efforts des deux géants sur l'intégration native de leur IA respective - Apple Intelligence et Gemini - au sein de leurs systèmes, les utilisateurs considèrent toujours que le service d'Open AI est incontournable .