Elles facilitent la communication, l'accès à l'information, les achats, la gestion de la santé et bien plus encore. WhatsApp, Facebook, TikTok, CapCut, YouTube, Instagram… Les applications mobiles occupent une place centrale sur nos smartphones et dans notre quotidien.

En publiant son Digital Market Index cette semaine, Sensor Tower permet de dévoiler la tendance de cette année 2025 en ce qui concerne les applications mobiles. Et comme souvent, ce sont les réseaux sociaux qui sont particulièrement privilégiés par les utilisateurs.