Chaque année, les géants de la tech nous donnent le classement des applications les plus téléchargées dans leur écosystème, que ce soit au niveau des applications générales ou des jeux. À la rentrée, on avait déjà eu un petit aperçu des applications les plus téléchargées durant l'année, que ce soit sur le PlayStore, ou sur iOS. Et cette semaine, Apple établit la liste définitive des plus gros hits dans iPadOS et iOS.