Surprise ! Journey débarque aujourd’hui sur iOS

© Annapurna Interactive

Tous les jeux thatgamecompany sont disponibles sur iOS

Source : App Store

Porté grâce au bon vouloir de l'éditeur Annapurna Interactive,est désormais disponible sur iPhone et iPad pour 5,49 €.Avec cette belle addition au catalogue, la boucle est désormais bouclée.et le tout récentsont aujourd'hui disponibles sur les terminaux, offrant aux adeptes de la marque l'occasion de se plonger dans l'œuvre de l'un des studios les plus sensibles de la décennie.Lancé en 2012 sur PlayStation 3,a pavé le chemin de quantité d'autres jeux que l'on qualifiera de— des jeux, à l'esthétique soignée et au gameplay en marge des expériences habituelles.Au mois de juin, celui qui était encore une exclusivité PS3 s'est incrusté sur l'Epic Games Store , permettant ainsi aux joueurs PC de découvrir l'un des jeux les plus captivants de ces dernières années.