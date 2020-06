Project Cars 3 se déconfine le 28 août prochain

Rappelons que ce troisième opus de la franchise n'est officiel que depuis quelques semaines : il a été dévoilé le 4 juin dernier. Project Cars 3 devrait proposer un contenu largement enrichi par rapport à ses prédécesseurs et son éditeur insiste notamment sur « le plus grand parc automobile de l'histoire de la licence ».

Il évoque également la présence d'un mode carrière et l'arrivée de nouveaux circuits comme « Interlagos », le grand prix du Brésil, et un parcours « sur les routes de Toscane ». Cycle de 24 heures, saisons dynamiques et météo changeante constituent quelques-unes des autres caractéristiques de la simulation.