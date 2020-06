La date de sortie de DiRT 5 confirmée en vidéo

Un mode carrière sera évidemment proposé, ainsi que plus de 130 événements, répartis en neuf types d'épreuves. Le chiffre neuf revêt d'ailleurs une autre importance pour DiRT 5 : il s'agira du jour de sa sortie, le 9 octobre 2020.

Une sortie confirmée dans la vidéo ci-dessous et qui se fera dans un premier temps sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Notez également que DiRT 5 sera au line-up de lancement des PlayStation 5 et Xbox Series X. Une version Stadia est prévue pour début 2021.