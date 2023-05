Intelligence artificielle : et si... c'était Wes Anderson qui avait imaginé Star Wars ? En voilà la bande-annonce

L'iconographie change également pour mieux coller à ce que l'on trouve dans les autres œuvres de Wes Anderson. Ainsi, on retrouve des robots animés en stop motion, ou des maquettes moins réalistes et plus colorées que dans les films originaux. C'est donc tout le style narratif de Star Wars qui est transformé, ce dernier changeant même de nom pour l'occasion en devenant The Galactic Menagerie.