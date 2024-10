Pour expliquer sa décision, Alcon indique dans sa plainte que « toute marque prudente envisageant un partenariat avec Tesla doit tenir compte du comportement massivement amplifié, hautement politisé, capricieux et arbitraire de Musk, qui vire parfois à l'incitation à la haine ». Avant de conclure : « Pour toutes ces raisons, Alcon ne voulait pas que le BR2049 soit affilié à Musk, Tesla ou toute autre société de Musk. »

Tesla et Warner Bros. Discovery avaient néanmoins contacté Alcon Entertainment le 10 octobre, soit quelques heures seulement avant l'événement We, Robot, avec une demande d'autorisation d'utilisation. Demande qui a été immédiatement refusée par la société de production. Tesla n'en a eu cure et a quand même réalisé son visuel, diffusé ensuite par Musk sur scène. Alcon pense enfin savoir que l'accord entre le constructeur automobile visait à promouvoir le Cybercab en utilisant l'image de plusieurs films de la Warner passés ou à venir.

La plainte va désormais suivre son cours, sauf en cas d'accord entre toutes les parties, ce qui semble peu probable en raison de la personnalité éruptive d'Elon Musk.