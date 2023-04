Conduite autonome Tesla : les avocats d'Elon Musk osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît

Ces derniers temps, quand on entendait parler d'un nouveau procès mettant en cause les promesses démesurées d'Elon Musk sur la conduite automatique des Tesla, en général, on retrouvait derrière des investisseurs en colère. Ces derniers estiment en effet avoir été floués sur la qualité du produit dans lequel ils investissaient.

Mais le procès actuel est plus sérieux, puisqu'il traite de la mort d'un ingénieur d'Apple, Walter Huang, survenue en 2018 alors que ce dernier était au volant de sa Tesla. Selon les avocats de sa famille, le fameux logiciel d'assistance de conduite du véhicule aurait été défectueux. Ils souhaitent pouvoir en discuter avec Elon Musk devant la cour. Ils rappellent des commentaires du milliardaire en date de 2016 où il expliquait qu'une « Model S et une Model X, à ce stade, peuvent conduire de manière autonome avec plus de sécurité qu'une personne ».