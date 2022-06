Si Elon Musk vous recommande d'acheter une nouvelle crypto... il s'agit peut-être d'un deep fake

Sauf que tout cela n’est évidemment qu’une vaste supercherie, et que la vidéo YouTube qui vante ce projet n’est autre qu’un deepfake de plus de 11 heures, qui met en scène une version robotisée d’Elon Musk. La vidéo est assez bluffante pour réussir à duper un certain nombre de gens, et pour cause, la voix robotisée du patron de Tesla se rapproche de l’originale et les expressions de son visage sont assez réalistes.