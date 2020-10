À peine relancée, Star Trek: Discovery se voit renouvelée pour une saison 4

Le premier épisode de la saison 3 de Star Trek: Discovery a fait faire à ses personnages un grand bond de plusieurs centaines d'années dans le futur, et CBS All Access a également choisi de se tourner vers l'avenir. En effet, la plateforme a déjà renouvelé le show porté par Sonequa Martin-Green pour une saison 4. La production commencera début novembre.

Une bonne nouvelle pour les fans du show qui, grâce à ce nouveau départ, pour le moment assez convainquant et intriguant, peut proposer des choses nouvelles sans être aussi lié qu'avant au lore de Star Trek.

Rappelons qu'en plus de Discovery arrivera prochainement Star Trek: Strange New Worlds, un spin-off qui reste dans le « présent » de Star Trek et de l'Enterprise, avec le Capitaine Pike (Anson Mount) à sa tête.