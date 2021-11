Star Trek Discovery : vous attendiez la saison 4 sur Netflix vendredi ? Mauvaise nouvelle...

Non seulement les trois premières saisons du show ne sont plus sur Netflix, mais en plus de cela, la saison 4, qui devait démarrer sa diffusion en fin de semaine, n'y sera pas non plus. D'après le média Deadline, le but est de proposer la série sur Paramount+ quand le service sera lancé dans une vingtaine de pays en 2022. La France ne semble pas présente dans cette première poignée, mais d'ici la fin de l'année prochaine, ce sont environ 45 pays qui sont visés.