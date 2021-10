Evil : pour Halloween, le couple King reste au sommet de son art

L'autre gros point positif de la série, et probablement celui qui me donne le plus envie de voir la suite, c'est assurément son casting et ses personnages. Outre le trio principal déjà cité, à l'alchimie incroyable et dont l'évolution au fil de leurs aventures personnelles et professionnelles est des plus appréciables et crédibles avec ça, certains seconds rôles sont absolument brillants.