Halloween : notre sélection des meilleures séries pour se faire peur sur Netflix, Prime Video et Apple TV+

Chez Clubic, nous ne raterons jamais une occasion de vous rappeler que Kingdom : ça tue . Et puis nous sommes un peu comme les zombies, on aime tirer les choses par les cheveux. Dont acte : imaginez Kingdom comme un mariage tordu entre The Walking Dead et Game of Thrones.

En effet, cette série de zombies sud-coréenne se détache de la masse par plusieurs aspects. Déjà, son époque. Nous sommes en 1600 et des brouettes. Autant vous dire que les décapitations au fusil à pompe, on oublie. De deux, se mêlent à la horde de Z des intrigues politiques poignantes qui complexifient d’autant plus le quotidien de nos protagonistes.

Une série diablement bien réalisée, qui prend le temps de se mettre en place (comptez bien deux épisodes pour rentrer dedans), mais qui compte son lot de moments chocs en cela qu’elle n’hésite (vraiment) pas à illustrer le cannibalisme de façon graphique.