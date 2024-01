Google compte ajouter un générateur d'images à son IA Bard

La firme de Mountain View explique qu'Imagen 2 a été entraîné à partir des détails des images et des légendes associées qui lui sont soumises. « Pour aider à créer des images de meilleure qualité et plus précises, qui correspondent mieux à l'invite de l'utilisateur, une description plus détaillée a été ajoutée aux légendes des images dans l'ensemble de données de formation », fait savoir Google.

Grâce aux associations entre images et légendes, le modèle est capable de mieux comprendre la relation entre les images et les mots, « augmentant ainsi sa compréhension du contexte et des nuances ».