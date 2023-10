Intelligence artificielle : Google Assistant intègre Bard, pour quels changements ?

Par rapport à ses concurrents comme Alexa de chez Amazon, ou le plus vieux de tous, Siri par Apple (qui est d'ailleurs en phase d'amélioration), Google Assistant est toujours resté un cran devant. Il comprend le langage naturel très facilement, lance ses recherches à partir de l'immense base de données de Google, il est compatible avec de nombreuses plateformes et se personnalise très facilement. Mis à jour très régulièrement depuis 2016, il s'est très vite hissé à la première place des assistants vocaux. Google vient d'annoncer que Bard lui sera bientôt intégré pour le rendre encore plus puissant.