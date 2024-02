Malgré ces réactions, cette suspension de la génération d'images par Gemini soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'IA et ses implications éthiques. Google et les autres acteurs du secteur devront trouver un équilibre délicat entre la liberté d'expression et la responsabilité de prévenir la création de contenus préjudiciables.

Pour relever ce défi, plusieurs pistes de réflexion et d'action existent. Le développement de systèmes de filtrage plus sophistiqués est essentiel pour empêcher la génération de contenus haineux et discriminatoires. De plus, la mise en place de politiques et de directives claires sur l'utilisation éthique de l'IA générative est nécessaire pour encadrer son développement et son utilisation. Le deuxième forum mondial sur l'éthique de l'IA, qui a eu lieu les 5 et 6 février 2024 en Slovénie, veille à ce que les retombées de l'IA soient équitables, inclusives, durables et non discriminatoires. Un peu d'éthique dans ce monde de brutes, somme toute.