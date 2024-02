Microsoft corrige le bug qui a permis la production d'images pornographiques de Taylor Swift

Les programmes de génération d'images sont devenus tellement accessibles et performants qu'ils posent quelques problèmes alarmants. Il est désormais possible de mettre n'importe qui dans n'importe quelle posture, et les stars sont particulièrement exposées aux risques de détournement de leur image.

Taylor Swift en a récemment fait l'expérience, en mettant au passage en lumière l'inefficacité des équipes de modération de X.com (anciennement Twitter). Toutefois, le réseau social n'est pas le seul responsable dans cette histoire.