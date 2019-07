Google Assistant débarque sur les Sonos Beam et One en juillet

Google Assistant chez Sonos

Pléthore de possibilités

Source : Android Police

Unqui viendra s'installer sereinement aux côtés d'Amazon Alexa, via une simpleAinsi, dans quelques jours,, et de multiples assistants sur un même système. Aucun souci par exemple pour utilisersur la Sonos Beam du salon, et Alexa sur la One de la cuisine.Dès la mise à jour effectuée,, pour utiliser AirPlay par exemple ou lancer des contenus audio sur d'autres enceintesdu système.Bien sûr, ce même contrôle vocal sera également compatible avec divers systèmes de streaming comme Spotify Deezer ... De son côté, lapermettra également un contrôle de la, pour allumer cette dernière ou ajuster le volume par exemple. À cela s'ajoutent les possibilités d'écouter les actualités, de consulter la météo, d'accéder au calendrier, d'effectuer des calculs, des traductions...», explique Patrick Spence, P.-D.G. de Sonos.Cette mise à jourpour les, promise par le groupe il y a de longs mois déjà, est actuellement en cours de déploiement en France.