Apple plancherait sur une nouvelle version de l'iPhone dotée d'un design repense en profondeur, qui pourrait concerner en priorité le modèle Pro. L'idée serait de rendre la surface encore plus uniforme et lisse, avec davantage de verre visible, une bordure réduite et des lignes plus épurées. Une orientation directement inspirée des travaux de Jony Ive, ancien responsable du design d'Apple, qui rêvait d'un appareil ne faisant qu'un avec la matière.

Ce concept avait déjà été partiellement approché avec l'iPhone X en 2017, qui fêtait le dixième anniversaire de l'iPhone, mais les contraintes techniques et les évolutions fonctionnelles avaient ensuite orienté Apple vers des formes plus robustes. Les récents modèles, plus épais et marqués par des lignes franches, semblaient ainsi s'éloigner de cette quête d'homogénéité.

Le lancement supposé de l'iPhone 17 Air en 2025, annoncé comme un modèle ultra-fin, pourrait marquer le début de cette transition. Apple testerait ainsi des innovations de conception avant de les intégrer à son futur modèle anniversaire.