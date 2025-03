Ça ne vous rappelle rien ? L'iPad… ou plus tristement le Microsoft Surface Duo. Quel que soit le modèle dont on parle, Apple a toujours maintenu ce même ratio d'aspect sur toutes ses tablettes dans un souci de continuité de son interface iPadOS. Et ce détail d'apparence anodin pourrait être assez révélateur sur la nature de ce futur appareil.