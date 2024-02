Apple mettrait sur pause le développement de son iPhone pliant le temps de trouver un écran à la hauteur

Le mois dernier, on apprenait que la marque à la pomme avait d'ores et déjà élaboré les prototypes d'au moins deux iPhone pliants, après plus de cinq ans de recherche et de développement. Chacun se plierait dans le sens de la largeur comme un clapet, bien qu'ils ne figurent pour l'instant pas dans la feuille de route des produits d'Apple pour 2024 ou 2025.The Information, qui a révélé l'information, précisait que ce type de produit pourrait encore être mis aux oubliettes par la société s'ils ne répondaient pas à ces exigeantes normes.